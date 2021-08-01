София Позднякова рассказала о разговоре с Великой после личного финала на Олимпиаде-2020

Российская саблистка София Позднякова рассказала о разговоре с Софьей Великой после финала личного турнира на Олимпиаде в Токио.

— Какой диалог был с Софьей после финала одиночной сабли?

— Все прошло очень полюбовно, весело и с улыбкой. На дорожке все соперницы, но как только мы снимаем маски, то мы подруги по команде. Нам нечего делить и доказывать. Я очень горжусь Соней. Все было нормально, никто никого подушкой не душил.

— То, что здесь сейчас происходит, насколько для вас прилично?

— Вообще непривычно! В первый раз такое. Даже теряюсь. Нам скинули видео, как за нас все болеют и переживают — это очень здорово. Это очень крутой, первый опыт и он самый незабываемый.

— Все эмоции в Токио оставили?

— Оставили большую часть на дорожке, так как болела еще за подруг по команде. Финал был не простой. Сейчас есть удовлетворение работой и радость за девочек.

— Говорили, что Софья Великая для вас в команде была как мама. Как это проявляется?

— Да, действительно. Она опекает нас, она помогает нам и она наш старший товарищ. Очень приятно. Хочется за нее держаться и чувствовать надежную руку партнера.

— Сложно было перестроиться из командной сабли в личную? Учитывая, что вы были противниками.

— Несложно. Личное — это личное. В команде нужно работать как единое целое, поэтому для меня не было трудности.

— У меня не было никакой установки на медали. Хотелось просто показать результат. Я маме говорила: «Ну пусть будет так, как будет». Так она подумала, что я не совсем замотивирована. Я сказала, что будет нормально. А получилось чуть больше, чем нормально.

26 июля Позднякова победила Великую в финале личного турнира саблисток со счетом 15:11.

В командном первенстве россиянки выиграли золото, обыграв в финале француженок со счетом 45:41. В составе сборной России также выступили Софья Великая и Ольга Никитина.