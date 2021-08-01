София Позднякова: «Я хотела и говорила, что хочу быть пятикратной олимпийской чемпионкой»

Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова отметила, что хочет стать пятикратной. Однако, по ее словам, все должно быть постепенно.

— Ваш отец присутствовал на всех поединках. Это помогало?

— В какие-то моменты, когда я была маленькой, то это наоборот отвлекало. Я переживала в некоторой степени на соревнованиях, но сейчас это огромная поддержка.

— У него 4 медали, у вас 2 медали. Есть задача превзойти его?

- Я хотела и говорила, что хочу быть пятикратной. На данном этапе я уже думаю, что все должно быть постепенно. Посмотрим.

— Финал одиночной сабли против Великой, которую вы прекрасно знаете. Как к этому можно подготовиться?

— Никак. Это вопрос момента, здесь и сейчас. Я была чуть сильнее. Она прекрасный соперник и подруга по команде. Приятно, что с ней был финал.