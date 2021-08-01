Великая: «Если кому-то нужна помощь, я сразу помогаю»

Олимпийская чемпионка Токио в командном первенстве Софья Великая рассказала, что ей было непросто, однако болельщики вдохновляли ее. По словам 36-летней спортсменки, она старается заботиться о партнерах по команде.

— После финала одиночной сабли через несколько дней была командная. Как перестроиться, когда вы деретесь сначала друг против друга, а потом по одну сторону баррикад?

— Это был очень тяжелый соревновательный день: начался в 6:00 утра, а закончился в 22:00. Учитывая допинг-контроль, прошли целые сутки. Думала только об отдыхе. Встала утром, была счастлива. Буря эмоций, которые испытывают болельщики, которые делятся своими теплыми словами, восхищением, это вдохновляет.

— Ильгар Мамедов говорил, что вы для команды как мама. Как это проявляется?

— Я просто забочусь, думаю, что это мои спортсмены. Если кому-то нужна помощь, я сразу помогаю, у меня все-таки двое детей.

— Что за история с травмой в финале? Были разговоры о замене.

— У меня болела нога. При другом раскладе, если бы я не справилась со своим физическим недомоганием, меня бы заменили. Но я справилась, и мы победили.

— Вас очень поддерживают. Ждем в Париже.

— Ура! Я тоже.