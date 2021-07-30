Российский шпажист Бида: «Горечь от поражения в финале все равно останется со мной»

Российский шпажист Сергей Бида, завоевавший серебро Токио-2020 в командном турнире, рассказал, почему команда в финале уступила Японии (36:45).

«Конечно, мы рады и счастливы тому, что завоевали медаль на Олимпийских играх. Но горечь от поражения в финале все равно останется со мной. Буду просыпаться и думать, что было не так, и почему.

«Серебро» есть «серебро». Мы проиграли в финале, значит я не справился с давлением. Последний номер всегда ответственен за всю команду. В девятом бою зависит, выиграет команда или нет. Можно вытащить и при «-10?. А я в последнем бою не справился с ответственностью. Буду работать, исправлять. Это больше вопрос психологии. Да и вообще Олимпийские игры — это полностью психология, нервы. Здесь все команды примерно равные — все тренируются и каждый достоин выиграть. И главное — то, что у тебя в голове», — цитирует спортсмена Telegram-канал ОКР.

За российскую команду также выступали Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.