«Берем штурмом Париж!» Софья Великая объявила, что собирается на пятые Олимпийские игры
18:07
Российская фехтовальщица Софья Великая заявила, что собирается участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.
«Берем штурмом Париж!» — сказала Великая во время концерта на Красной площади. Также она поблагодарила всех за поддержку.
36-летняя Софья Великая участвовала в четырех Олимпиадах. В ее активе две золотые медали и три серебряные.
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