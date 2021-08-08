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«Берем штурмом Париж!» Софья Великая объявила, что собирается на пятые Олимпийские игры

18:07
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Российская фехтовальщица Софья Великая заявила, что собирается участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Берем штурмом Париж!» — сказала Великая во время концерта на Красной площади. Также она поблагодарила всех за поддержку.

36-летняя Софья Великая участвовала в четырех Олимпиадах. В ее активе две золотые медали и три серебряные.

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Евгений Петров все материалы автора

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