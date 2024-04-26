Титов: «Спартаку» нужно перетряхивать состав и отправлять на выход 6-8 игроков»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белым нужно провести чистку состава.

«Мне все равно, кто будет главным тренером. Для меня главное, чтобы команда показывала стабильный и яркий футбол, а для этого нужен человек, который сумеет его поставить: именно привлекательный, c изюминкой. Для такого футбола нужны исполнители в команде. Кто бы сейчас ни пришел в «Спартак», этот состав нужно перетряхивать и шесть-восемь игроков отправлять на выход, а возможно и больше. Для качественного футбола нужно будет покупать игроков», — цитирует Титова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» с 39 очками занимает шестое место в чемпионате России.