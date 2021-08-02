Олимпийская чемпионка по фехтованию Мартьянова побывала на базе «Рубина»

Сегодня на нашей клубной базе побывали в гостях олимпийская чемпионка по фехтованию Марта Мартьянова вместе со своим тренером Еленой Александровной Прохоровой ?



Ещё раз поздравляем Марту с золотом на #Olympics и желаем ей скорейшего восстановления от травмы! ?? pic.twitter.com/jMmgrOGvbQ