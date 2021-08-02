Олимпийская чемпионка по фехтованию Мартьянова побывала на базе «Рубина»
18:22
2 августа на базе казанского «Рубина» побывала в гостях олимпийская чемпионка по фехтованию Марта Мартьянова вместе со своим тренером Еленой Прохоровой, информирует пресс-служба клуба.
Мартьянова в составе женской сборной России завоевала золотую медаль на Олимпиаде. В финальном поединке спортсменка получила травму ноги, но после оказания помощи смогла продолжить соревнование. В субботу команда вернулась в Россию.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю