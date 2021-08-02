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Олимпийская чемпионка по фехтованию Мартьянова побывала на базе «Рубина»

18:22
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2 августа на базе казанского «Рубина» побывала в гостях олимпийская чемпионка по фехтованию Марта Мартьянова вместе со своим тренером Еленой Прохоровой, информирует пресс-служба клуба.

Мартьянова в составе женской сборной России завоевала золотую медаль на Олимпиаде. В финальном поединке спортсменка получила травму ноги, но после оказания помощи смогла продолжить соревнование. В субботу команда вернулась в Россию.

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Иван Шитик все материалы автора

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