Софья Великая: «Может быть, это серебро говорит, чтобы я еще не уходила из спорта»

Софья Великая рассказала «СЭ» о возможном продолжении карьеры после Олимпиады в Токио.

— 2016 год, финал, Яна Егорян против вас — серебро. В этом году тоже против нашей спортсменки в финале и тоже серебро. Как можно подготовиться против наших, которых ты идеально знаешь, а они знают тебя?

— Наша задача не готовиться против своих. Наша задача — выигрывать у спортсменов из других стран, и мы с ней справились. То, что у нас складывается, у нас будет десять боев и все разные. Это спорт, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

— Какой был диалог с Софией Поздняковой после финала?

— У нас отличные отношения. Во-первых, я очень рада за Соню, она рада за меня. Просто вокруг меня было, наверно, больше напряжения и ажиотажа, но меня это не пугало. Я, наоборот, поддерживала внимание к этому виду спорта. Я почти справилась. Может быть, это серебро говорит о том, чтобы я еще не уходила из спорта. Меня настолько вдохновили желанием видеть на следующих Играх, что я подумала, что, наверно, надо продолжить.

26 июля Великая проиграла в финале личного турнира саблисток Софии Поздняковой — 11:15 и завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио.

В командном первенстве россиянки выиграли золото, обыграв в финале француженок со счетом 45:41. В составе сборной России также выступили София Позднякова и Ольга Никитина.