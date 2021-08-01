Олимпиада
Токио-2020
Фехтование
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Фехтование

Софья Великая: «Может быть, это серебро говорит, чтобы я еще не уходила из спорта»

17:48
Теги:

Софья Великая рассказала «СЭ» о возможном продолжении карьеры после Олимпиады в Токио.

— 2016 год, финал, Яна Егорян против вас — серебро. В этом году тоже против нашей спортсменки в финале и тоже серебро. Как можно подготовиться против наших, которых ты идеально знаешь, а они знают тебя?

— Наша задача не готовиться против своих. Наша задача — выигрывать у спортсменов из других стран, и мы с ней справились. То, что у нас складывается, у нас будет десять боев и все разные. Это спорт, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

— Какой был диалог с Софией Поздняковой после финала?

— У нас отличные отношения. Во-первых, я очень рада за Соню, она рада за меня. Просто вокруг меня было, наверно, больше напряжения и ажиотажа, но меня это не пугало. Я, наоборот, поддерживала внимание к этому виду спорта. Я почти справилась. Может быть, это серебро говорит о том, чтобы я еще не уходила из спорта. Меня настолько вдохновили желанием видеть на следующих Играх, что я подумала, что, наверно, надо продолжить.

26 июля Великая проиграла в финале личного турнира саблисток Софии Поздняковой — 11:15 и завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио.

В командном первенстве россиянки выиграли золото, обыграв в финале француженок со счетом 45:41. В составе сборной России также выступили София Позднякова и Ольга Никитина.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Читайте также

«Шевченко не ожидал такого политического напора. Кое-кому не нравилось, что он говорил по-русски». Что происходит в сборной Украины?
В истории с убийством привязанной к авто матери появился еще один труп
В НАТО назвали условие для атаки по кораблю ВМФ России в Черном море
ТОП-5 имен женщин — отличных жен
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события