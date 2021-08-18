Тренер олимпийской чемпионки по фехтованию из США разбился на мотоцикле

Тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич погиб в субботу в результате аварии мотоцикла во время поездки по пересеченной местности.

62-летний специалист в 2013 году был включен в Зал славы американского фехтования. Он тренировал женскую сборную США по рапире на Олимпийских играх 1996, 2000, 2004, 2016 и 2020 годов. Его подопечная Ли Кифер завоевала в Токио первую в американской истории золотую медаль в женской рапире, победив в финале россиянку Инну Дериглазову. В командном турнире ОИ-2020 американки стали четвертыми.

Под началом Лича американки завоевали в командах четыре медали чемпионатов мира, в том числе золото в 2018 году. Как сообщает AP, соболезнования в связи с гибелью коллеги выразил главный тренер сборной США Гия Кварацхелия.