Олимпийская чемпионка Мартьянова произвела символический удар перед матчем «Рубин» — «Ахмат»
«Рубин» принимает «Ахмат» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России на «Ак Барс Арене».
Матч посетила олимпийская чемпионка по фехтованию Марта Мартьянова. Она открыла встречу символическим ударом по мячу.
Мартьянова выиграла золотую медаль в командном турнире по рапире. Она получила травму голеностопа и, так как замена не была предусмотрена правилами, продолжила выступление через боль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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