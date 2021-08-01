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Софья Великая: «Я с гордо поднятой головой несла флаг страны»

17:31
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Российская саблистка Софья Великая рассказала «СЭ», какие чувства испытывала, когда несла флаг ОКР на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

— Вы с Максимом Михайловым были знаменосцами. Какие эмоции испытываешь, когда несешь знамя своей страны, даже если там написано ROC?

— Во-первых, я знаю, что несу флаг своей страны. У меня была гордость, что мне оказали такую честь. Раньше всегда думала: «Как выбирают тех, кто будет нести, когда в стране такое количество многократных олимпийских чемпионов?» Когда мне предложили нести знамя, это было счастье, гордость, уважение. Я с гордо поднятой головой несла флаг страны и представляла свой народ, своих спортсменов, свою делегацию. Меня это еще дополнительно мотивировало, что я должна своим примером в спорте зарядить победой, борьбой, чтобы ребята, увидев мою борьбу и достижения, могли бы так же найти в себе силы и добиваться так же медалей.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на Играх выступают под аббревиатурой Олимпийского комитета России, при этом разрешено использование лишь сокращенного варианта ROC (Russian Olympic Committe). Флаг российской делегации включает в себя логотип ОКР, а экипировка и инвентарь содержат сокращение ROC.

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Артем Бухаев все материалы автора

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