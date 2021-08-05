Пятиборец Лифанов занимает 2-е место после фехтования на Олимпиаде
13:26
Российский фехтовальщик Александр Лифанов занимает второе место в квалификации Олимпиады в Токио (Япония).
Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио.
Современное пятиборье
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Фехтование (квалификация)
1. Джозеф Чунг (Великобритания) — 250
2. Александр Лифанов (Россия) — 250
3. Илья Полозков (Белоруссия) — 244
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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