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Пятиборец Лифанов занимает 2-е место после фехтования на Олимпиаде

13:26
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Российский фехтовальщик Александр Лифанов занимает второе место в квалификации Олимпиады в Токио (Япония).

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио.

Современное пятиборье

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Фехтование (квалификация)

1. Джозеф Чунг (Великобритания) — 250

2. Александр Лифанов (Россия) — 250

3. Илья Полозков (Белоруссия) — 244

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Виктория Кравченко все материалы автора

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