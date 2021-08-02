Усманов премирует саблистку Шевелеву, которая не получила золотую медаль Олимпиады

Тренер Ильгар Мамедов рассказал о том, что глава Международной федерации фехтования и попечитель Федерации фехтования России Алишер Усманов премирует саблистку Светлану Шевелеву, которая осталась в роли запасной в командном турнире по фехтованию на саблях.

«Я не согласен с теми, кто жалеет о невыходе Шевелевой. Нам что, надо было рискнуть золотом? Как сделали в 2016-м французы, проиграв нам финал в командной рапире, из-за погони за четвертой золотой медалью? Мое мнение такое: мы все сделали правильно, и жалеть Шевелеву тут не стоит. Точно такая же ситуация была с Дмитрием Жеребченко. Да, они не олимпийские чемпионы, это надо принять. Что касается денег, то попечитель нашей федерации за счет личных средств премирует Шевелеву, как сделал это с Жеребченко пять лет назад», — приводит слова Мамедова РИА Новости.

31 июля российские саблистки Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова завоевали золото в командном турнире, победив француженок со счетом 45:41. Шевелева не появилась на дорожке, в результате чего не получила золотую медаль.