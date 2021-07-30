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Российский шпажист Сухов рассказал о состоянии после поражения от Японии в финале Олимпиады

15:58
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Российский шпажист Павел Сухов рассказал о своем состоянии после поражения от Японии в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.

«Все здорово, устали эмоционально чуть-чуть. Сегодня отойдем, а завтра уже будем счастливы», — сказал Сухов.

Сегодня, 30 июля российские шпажисты стали серебряными призерами Олимпиады, уступив в финале командного первенства японцам со счетом 36:45.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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