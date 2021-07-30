Российский шпажист Сухов рассказал о состоянии после поражения от Японии в финале Олимпиады
15:58
Российский шпажист Павел Сухов рассказал о своем состоянии после поражения от Японии в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.
«Все здорово, устали эмоционально чуть-чуть. Сегодня отойдем, а завтра уже будем счастливы», — сказал Сухов.
Сегодня, 30 июля российские шпажисты стали серебряными призерами Олимпиады, уступив в финале командного первенства японцам со счетом 36:45.
Читайте также
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю