София Позднякова: «Привыкли, что зрителей не так много. Для нас это не было большой проблемой»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова рассказала об условиях на летней Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

— Как проходил ваш типичный день в Токио?

— Мы жили в деревне. За пределы деревни нельзя было выходить. Жили в нормальных условиях, несмотря на то, что говорили про картонные кровати и что стены можно пробивать.

— Как повлияло отсутствие зрителей?

— Со зрителями веселее, да и какой-то азарт просыпается. Но у нас не такой популярный вид спорта, как футбол или фигурное катание. Мы привыкли, что зрителей не так много. Для нас это не было большой проблемой.

— Чем занимались в самолете?

— В основном спала.

— В Токио вы с кем жили?

— У нас были апартаменты, где было две комнаты по одному. Соня жила отдельно и Света Шевелева жила отдельно. А мы с Ольгой Никитиной жили, — сказала Позднякова.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.