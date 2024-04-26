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Сегодня, 11:29

Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времен Второй мировой войны

Сергей Разин
корреспондент
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Стадион «Майнца».
Фото Global Look Press

Возле домашнего стадиона «Майнца» была обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны, сообщает Sport1.

Снаряд будет обезврежен 26 апреля, из-за этого около 4 600 жителей были вынуждены временно покинуть свои дома. Также «Майнц» перенес пресс?конференцию главного тренера Бо Хенриксена с пятницы на четверг.

«Майнц» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Столько же очков у «Бохума», который идет в зоне стыковых матчей. В следующем матче команда сыграет 28 апреля против «Кельна».

ФК Майнц
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 И В Н П +/- О
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 Байер 30 25 5 0 75-20 80
2
 Бавария 30 21 3 6 87-37 66
3
 Штутгарт 30 20 3 7 68-36 63
4
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 69-34 59
5
 Боруссия Д 30 16 9 5 58-35 57
6
 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46-40 45
7
 Фрайбург 30 11 7 12 42-53 40
8
 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
9
 Хоффенхайм 30 11 6 13 53-60 39
10
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
11
 Вердер 30 9 7 14 38-50 34
12
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
13
 Вольфсбург 30 8 7 15 35-50 31
14
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
15
 Майнц 30 5 12 13 31-48 27
16
 Бохум 30 5 12 13 34-60 27
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
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26.04 21:30
Бохум – Хоффенхайм
 - : -
27.04 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
27.04 16:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 - : -
27.04 16:30
Фрайбург – Вольфсбург
 - : -
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РБ Лейпциг – Боруссия Д
 - : -
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Байер – Штутгарт
 - : -
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Боруссия М – Унион Б
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Ян-Никлас Бесте

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