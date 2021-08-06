Усманов заявил, что российские фехтовальщики выступили на Олимпиаде на оценку «отлично»

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Токио.

«Олимпиада в Токио стала большой победой фехтования — впервые было разыграно 12 комплектов медалей вместо 10, как было раньше. Это по-настоящему историческая веха для нас. Многие атлеты и команды побеждали впервые — в Токио на пьедестал почета поднимались представители трех континентов. Были представители стран, которые участвовали в олимпийском фехтовании впервые. Поэтому считаю, что мы на правильном пути и продолжим идти по нему с еще большей энергией.



Если говорить об оценке выступления российских фехтовальщиков, то эта оценка — «отлично». Но российским спортсменам в будущем придется приложить серьезные усилия, чтобы удержать свои лидирующие позиции. На этих Олимпийских играх их преимущество было значительно», — приводит ТАСС слова Усманова.

На Играх в Токио сборная России завоевала три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль — это лучший показатель среди всех стран-участниц.