Президент ОКР Поздняков рассказал, как отреагировал на новость об уходе дочери в декрет после золота Олимпиады
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как отреагировал на новость о том, что его дочь София уходит в декрет после победы на Олимпиаде в Токио.
«София — взрослый человек (улыбается). Она сама строит свою жизнь. В такой ситуации родители только в помощь. Если она для себя что-то решит, мы будем ее поддерживать. Отошел ли я эмоционально от финалов с участием дочери? Мы в этой ситуации находимся постоянно. Постоянно в тонусе и готовимся к любым противостояниям, к любым вызовам. Это наша работа, и мы ее должны делать хорошо», — приводят «Известия» слова Позднякова.
24-летняя Позднякова выиграла две золотые медали на Играх в Японии. Она стала олимпийской чемпионкой в одиночных соревнованиях в сабле, а также выиграла командные соревнования в составе сборной России.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1204962/aleksei-fomin/skhema-provedeniia-igr-v-tokio-budet-i-v-pekine
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