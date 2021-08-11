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Президент ОКР Поздняков рассказал, как отреагировал на новость об уходе дочери в декрет после золота Олимпиады

11:45

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как отреагировал на новость о том, что его дочь София уходит в декрет после победы на Олимпиаде в Токио.

«София — взрослый человек (улыбается). Она сама строит свою жизнь. В такой ситуации родители только в помощь. Если она для себя что-то решит, мы будем ее поддерживать. Отошел ли я эмоционально от финалов с участием дочери? Мы в этой ситуации находимся постоянно. Постоянно в тонусе и готовимся к любым противостояниям, к любым вызовам. Это наша работа, и мы ее должны делать хорошо», — приводят «Известия» слова Позднякова.

24-летняя Позднякова выиграла две золотые медали на Играх в Японии. Она стала олимпийской чемпионкой в одиночных соревнованиях в сабле, а также выиграла командные соревнования в составе сборной России.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1204962/aleksei-fomin/skhema-provedeniia-igr-v-tokio-budet-i-v-pekine

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Иван Торопцев все материалы автора

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