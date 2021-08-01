Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 София Позднякова думает уйти в декретный отпуск на год
17:22
Двукратная олимпийская чемпионка Олимпийских игр в Токио София Позднякова сказала «СЭ», что планирует уйти в декретный отпуск на год.
— Приятно возвращаться домой с медалями. Очень рада, что столько людей поддерживало. Что-то невероятное.
— Можно сказать, учитывая медали, что все мечты исполнены?
— Никогда нет такой высоты, после которой можешь взять и остановиться. Всегда хочется большего. На данном этапе я довольна собой и всем тренерам, руководителям. Будем двигаться дальше.
— Вы говорили, что хотите взять паузу в карьере.
— На данном этапе я думаю о том, чтобы уйти в декретный отпуск на год. Там уже посмотрим.
— Есть шанс, что увидим вас в Париже?
— Возможно.
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