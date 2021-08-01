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Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 София Позднякова думает уйти в декретный отпуск на год

17:22
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Двукратная олимпийская чемпионка Олимпийских игр в Токио София Позднякова сказала «СЭ», что планирует уйти в декретный отпуск на год.

— Приятно возвращаться домой с медалями. Очень рада, что столько людей поддерживало. Что-то невероятное.

— Можно сказать, учитывая медали, что все мечты исполнены?

— Никогда нет такой высоты, после которой можешь взять и остановиться. Всегда хочется большего. На данном этапе я довольна собой и всем тренерам, руководителям. Будем двигаться дальше.

— Вы говорили, что хотите взять паузу в карьере.

— На данном этапе я думаю о том, чтобы уйти в декретный отпуск на год. Там уже посмотрим.

— Есть шанс, что увидим вас в Париже?

— Возможно.

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Артем Бухаев все материалы автора

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