Внезапный поворот.

Боссы «Баварии» сами загнали себя в патовую ситуацию: теперь любое их дальнейшее действие болельщики клуба будут воспринимать в штыки. Все началось с увольнения Юлиана Нагельсмана год назад — фанаты до сих пор припоминают это решение боссам клуба. В этом сезоне при Томасе Тухеле мюнхенцы провалились во внутренних турнирах, но дошли до 1/2 финала Лиги чемпионов — есть какой-никакой результат.

Нужно принимать во внимание и тот факт, что «Байер» выступил гораздо выше ожиданий. На фоне непобедимой серии команды Хаби Алонсо результаты Тухеля выглядят провальными. Но это не так: в сезоне-2020/21 «Бавария» выиграла чемпионат с 78 очками, в сезоне-2021/22 — с 77, а в сезоне-2022/23 и вовсе с 71. Сейчас у мюнхенцев 66 баллов и четыре игры в запасе. Все не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Как бы то ни было, решение уже принято — Тухель покинет «Баварию». Переговоры с Алонсо, Нагельсманом и Эмери быстро завершились неудачей, а другие кандидаты, видимо, не внушают доверия. Тут-то и появилась опция в лице Ральфа Рангника. По данным СМИ, он находится в одном шаге от того, чтобы встать у руля клуба. Речь идет о контракте до 2026 или 2027 года.

Томас Тухель. Фото Reuters

Изобретатель гегенпрессинга

Австриец, хорошо знакомый российским болельщикам по работе в «Локомотиве», прекрасно разбирается в немецком футболе. В какой-то степени Рангника можно назвать его основоположником (если мы говорим о новейшей истории). Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик и Томас Тухель — наследники тактических идей Ральфа. Именно он в 2010-х поменял мышление молодых немецких специалистов, внедрив гегенпрессинг (опираясь на методы Арриго Сакки и Валерия Лобановского) — при котором команда после потери владения мячом сразу же пытается вернуть его, а не отступает на свою половину поля, чтобы закрыть зоны.

Принято считать Рангника функционером: суперуспешная деятельность в «Лейпциге» или провал в «Локомотиве» — не так важно. Но как тренер Ральф достиг немалых высот. Он добыл для «Шальке-04» последние на данный момент трофеи и дошел с гельзенкирхенцами до полуфинала Лиги чемпионов.

Если брать период работы в «Лейпциге», то Ральф вывел команду в бундеслигу, а затем вернул в Лигу чемпионов. Был еще провал в «МЮ», но там австриец не отработал и полугода. Да и кто из тренеров после сэра Алекса построил успешную карьеру в Манчестере?

Сейчас Рангник работает в сборной Австрии и вывел ее на Евро-2024 со второго места в группе, уступив бельгийцам лишь одно очко. После ужасного впечатления, оставленного в России, может показаться, что Ральф — проходимец, который каким-то образом обманывает одного серьезного работодателя за другим.

Действительно, впечатляющих достижений в карьере Рангника нет, «МЮ» — пока единственный топ-клуб в его жизни, да и вообще его многие считают тренером устаревшим. Но, если оставить за скобками период в «Локомотиве», Ральф провел хорошую работу в «Лейпциге», ожидаемо провалился в «МЮ» (хотя провалиться там сейчас способен даже Гвардиола) и дал результат в сборной Австрии. Учитывая статус Рагника в Германии, выбор «Баварии» можно в чем-то понять. Хотя он, конечно же, вызывает и вопросы.

Ральф Рангник. Фото AFP

Болельщики против

Удивляет другое. Как сообщают немецкие источники, Рангник согласится возглавить «Баварию» только при условии абсолютного контроля над трансферной политикой клуба. Таким образом, его полномочия будут выше, чем у спортивных директоров Макса Эберля и Кристофа Фройнда.

Почетный президент мюнхенцев Ули Хенесс не испытывает никаких сомнений по поводу кандидатуры австрийца. Раньше он считал Рангника «врагом «Баварии», но позже изменил мнение и теперь видит в нем «отличного человека».

А вот болельщикам клуба идея назначить Ральфа не понравилась. Они уже написали петицию в защиту Томаса Тухеля. Она была создана 22 марта и собрала уже более 12 тысяч подписей.

«Летом «Бавария» уберет Томаса Тухеля. Какое ужасное решение! В Мюнхене ему всегда было нелегко. Несмотря на негативное освещение его деятельности в СМИ и кадровую ситуацию, он вывел нашу команду в полуфинал Лиги чемпионов. При всем уважении к таким кандидатам, как Эмери или Рангник, эти тренеры ему в подметки не годятся».

Что касается других кандидатов, то Унаи Эмери на днях продлил контракт с «Астон Виллой», Нагельсман чуть ранее — со сборной Германии, Алонсо же объявил, что остается в «Байере». Вот и получается, что Рангник — главный из оставшихся кандидатов. По крайней мере, его руководство предпочитает свободному Флику. Авторитетный Bild пишет, что уже согласованы условия — контракт с Рангником подпишут до 2026 или 2027 года, компенсация Австрии — 2-3 миллиона евро. Правда, вряд ли имя будущего тренера назовут до того, как «Бавария» закончит кампанию в Лиге чемпионов.

Чем это обернется для «Баварии» — аферой а-ля «Локомотив» или мощнейшей комплексной работой нового штаба, — пока сказать невозможно. Одно понятно точно — судя по всему, в Мюнхене в следующем сезоне будет весело.