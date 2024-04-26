Рангник провалился в «Локомотиве», а сейчас — главный кандидат на пост тренера «Баварии». Как такое возможно?
Боссы «Баварии» сами загнали себя в патовую ситуацию: теперь любое их дальнейшее действие болельщики клуба будут воспринимать в штыки. Все началось с увольнения Юлиана Нагельсмана год назад — фанаты до сих пор припоминают это решение боссам клуба. В этом сезоне при Томасе Тухеле мюнхенцы провалились во внутренних турнирах, но дошли до 1/2 финала Лиги чемпионов — есть какой-никакой результат.
Нужно принимать во внимание и тот факт, что «Байер» выступил гораздо выше ожиданий. На фоне непобедимой серии команды Хаби Алонсо результаты Тухеля выглядят провальными. Но это не так: в сезоне-2020/21 «Бавария» выиграла чемпионат с 78 очками, в сезоне-2021/22 — с 77, а в сезоне-2022/23 и вовсе с 71. Сейчас у мюнхенцев 66 баллов и четыре игры в запасе. Все не так плохо, как кажется на первый взгляд.
Как бы то ни было, решение уже принято — Тухель покинет «Баварию». Переговоры с Алонсо, Нагельсманом и Эмери быстро завершились неудачей, а другие кандидаты, видимо, не внушают доверия. Тут-то и появилась опция в лице Ральфа Рангника. По данным СМИ, он находится в одном шаге от того, чтобы встать у руля клуба. Речь идет о контракте до 2026 или 2027 года.
Изобретатель гегенпрессинга
Австриец, хорошо знакомый российским болельщикам по работе в «Локомотиве», прекрасно разбирается в немецком футболе. В какой-то степени Рангника можно назвать его основоположником (если мы говорим о новейшей истории). Юрген Клопп, Ханс-Дитер Флик и Томас Тухель — наследники тактических идей Ральфа. Именно он в 2010-х поменял мышление молодых немецких специалистов, внедрив гегенпрессинг (опираясь на методы Арриго Сакки и Валерия Лобановского) — при котором команда после потери владения мячом сразу же пытается вернуть его, а не отступает на свою половину поля, чтобы закрыть зоны.
Принято считать Рангника функционером: суперуспешная деятельность в «Лейпциге» или провал в «Локомотиве» — не так важно. Но как тренер Ральф достиг немалых высот. Он добыл для «Шальке-04» последние на данный момент трофеи и дошел с гельзенкирхенцами до полуфинала Лиги чемпионов.
Если брать период работы в «Лейпциге», то Ральф вывел команду в бундеслигу, а затем вернул в Лигу чемпионов. Был еще провал в «МЮ», но там австриец не отработал и полугода. Да и кто из тренеров после сэра Алекса построил успешную карьеру в Манчестере?
Сейчас Рангник работает в сборной Австрии и вывел ее на Евро-2024 со второго места в группе, уступив бельгийцам лишь одно очко. После ужасного впечатления, оставленного в России, может показаться, что Ральф — проходимец, который каким-то образом обманывает одного серьезного работодателя за другим.
Действительно, впечатляющих достижений в карьере Рангника нет, «МЮ» — пока единственный топ-клуб в его жизни, да и вообще его многие считают тренером устаревшим. Но, если оставить за скобками период в «Локомотиве», Ральф провел хорошую работу в «Лейпциге», ожидаемо провалился в «МЮ» (хотя провалиться там сейчас способен даже Гвардиола) и дал результат в сборной Австрии. Учитывая статус Рагника в Германии, выбор «Баварии» можно в чем-то понять. Хотя он, конечно же, вызывает и вопросы.
Болельщики против
Удивляет другое. Как сообщают немецкие источники, Рангник согласится возглавить «Баварию» только при условии абсолютного контроля над трансферной политикой клуба. Таким образом, его полномочия будут выше, чем у спортивных директоров Макса Эберля и Кристофа Фройнда.
Почетный президент мюнхенцев Ули Хенесс не испытывает никаких сомнений по поводу кандидатуры австрийца. Раньше он считал Рангника «врагом «Баварии», но позже изменил мнение и теперь видит в нем «отличного человека».
А вот болельщикам клуба идея назначить Ральфа не понравилась. Они уже написали петицию в защиту Томаса Тухеля. Она была создана 22 марта и собрала уже более 12 тысяч подписей.
«Летом «Бавария» уберет Томаса Тухеля. Какое ужасное решение! В Мюнхене ему всегда было нелегко. Несмотря на негативное освещение его деятельности в СМИ и кадровую ситуацию, он вывел нашу команду в полуфинал Лиги чемпионов. При всем уважении к таким кандидатам, как Эмери или Рангник, эти тренеры ему в подметки не годятся».
Что касается других кандидатов, то Унаи Эмери на днях продлил контракт с «Астон Виллой», Нагельсман чуть ранее — со сборной Германии, Алонсо же объявил, что остается в «Байере». Вот и получается, что Рангник — главный из оставшихся кандидатов. По крайней мере, его руководство предпочитает свободному Флику. Авторитетный Bild пишет, что уже согласованы условия — контракт с Рангником подпишут до 2026 или 2027 года, компенсация Австрии — 2-3 миллиона евро. Правда, вряд ли имя будущего тренера назовут до того, как «Бавария» закончит кампанию в Лиге чемпионов.
Чем это обернется для «Баварии» — аферой а-ля «Локомотив» или мощнейшей комплексной работой нового штаба, — пока сказать невозможно. Одно понятно точно — судя по всему, в Мюнхене в следующем сезоне будет весело.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|30
|25
|5
|0
|75-20
|80
|
2
|Бавария
|30
|21
|3
|6
|87-37
|66
|
3
|Штутгарт
|30
|20
|3
|7
|68-36
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|18
|5
|7
|69-34
|59
|
5
|Боруссия Д
|30
|16
|9
|5
|58-35
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|12
|7
|46-40
|45
|
7
|Фрайбург
|30
|11
|7
|12
|42-53
|40
|
8
|Аугсбург
|30
|10
|9
|11
|48-49
|39
|
9
|Хоффенхайм
|30
|11
|6
|13
|53-60
|39
|
10
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
11
|Вердер
|30
|9
|7
|14
|38-50
|34
|
12
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
13
|Вольфсбург
|30
|8
|7
|15
|35-50
|31
|
14
|Унион Б
|30
|8
|5
|17
|26-50
|29
|
15
|Майнц
|30
|5
|12
|13
|31-48
|27
|
16
|Бохум
|30
|5
|12
|13
|34-60
|27
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
|26.04
|21:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|- : -
|27.04
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|27.04
|16:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|- : -
|27.04
|16:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|- : -
|27.04
|19:30
|
Байер – Штутгарт
|- : -
|28.04
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.04
|18:30
|
Майнц – Кельн
|- : -
|28.04
|20:30
|
Дармштадт – Хайденхайм
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|33
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|23
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1