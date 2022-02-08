Александр Большунов пропустит спринтерскую гонку на Олимпиаде-2022: подробности

Александр Большунов решил не бежать спринт на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов не примет участия в спринтерской гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине, которая состоится 8 февраля.

Как сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, Большунов сам принял такое решение. «Инициатива исходила со стороны Сани», — сказал Бородавко.

6 февраля 25-летний россиянин впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, победив в скиатлоне.

Также Бородавко заявил, что команда не будет выставлять замену Большунову. Мужскую сборную России представят Артем Мальцев, Александр Терентьев и Сергей Устюгов.

Начало квалификации мужского спринта — в 11.50 по московскому времени.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал правильным решение Большунова о пропуске спринта.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Большунов признался ей, что хочет сосредоточиться на следующей гонке 11 февраля. В этот день состоится гонка на 15 км классическим стилем.