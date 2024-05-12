В АПЛ тоже яркая золотая гонка: «Арсенал» победил «МЮ», так что чемпион определится в последнем туре

Команда Микеля Артеты набрала три очка на «Олд Траффорд».

12 мая 2013 года на «Олд Траффорд» состоялась пышная церемония прощания с сэром Алексом Фергюсоном — великий тренер покинул «Манчестер Юнайтед» после окончания того сезона, а в своем последнем домашнем матче во главе «дьяволов» шотландец победил «Суонси». На прощание Фергюсон подарил «МЮ» 20-й чемпионский титул, после чего на красной стороне Манчестера наступило смутное время. Не заканчивается оно и сейчас.

Спустя ровно 11 лет на домашнем стадионе «Юнайтед» вновь состоялся важный матч, но не для хозяев. «МЮ» ни на каком отрезке сезона не боролся за золото и в следующем розыгрыше уже точно не попадет в Лигу чемпионов, так что мог повлиять на титульную гонку разве что косвенно. «Манчестер Сити» и «Арсенал» продолжают борьбу за главный трофей Англии, и лондонцам на пути к нему нельзя было оступаться в Манчестере.

В успехе команды Микеля Артеты мало кто сомневался. Причин — масса. Во-первых, «Арсенал» гораздо лучше проводит сезон и предельно мотивирован. Во-вторых, «канониры» в форме, а «Юнайтед» на неделе получил четыре безответных мяча от «Кристал Пэлас». В-третьих, хозяева тонут в чудовищных кадровых проблемах: у Эрика тен Хага выбыли все основные центральные защитники, кроме 36-летнего Эванса, да еще и вне заявки оказались Рэшфорд с Бруну Фернандешем. При таких вводных сложно было ожидать от «МЮ» даже качественного футбола, не говоря уже о победе.

Но начал «Юнайтед» неплохо, приватизировал мяч на небольшом отрезке, сделал несколько ударов и напомнил «Арсеналу», что он играет совсем не с малоизвестным аутсайдером, а с некогда главным конкурентом по АПЛ. Но проблемы хозяев не могли не вскрыться. Из-за кадровых потерь «МЮ» тен Хаг был вынужден бросить в бой сразу четырех опорных полузащитников, причем Каземиро вновь занял место в центре обороны.

Решение опустить бразильца изначально казалось спорным, а на 21-й минуте мы увидели подтверждение этому. Экс-хавбек «Реала» даже не сломал, а уничтожил напрочь оборонительную линию, позволив Хаверцу принять мяч не в офсайде. Следом немец легко убежал от Эванса и ассистировал Троссару.

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Обычно «Арсенал» на одном голе не останавливается. Лондонцы часто громят соперников, потому что понимают важность разницы между забитыми и пропущенными мячами — это первый показатель в таблице при равенстве очков.

Но на этот раз Артета удивил: гости переключились на осторожную игру и явно отказались от привычного высокого прессинга. Возможно, испанец посчитал, что сейчас гораздо важнее сохранить три очка, чем попытаться нарастить преимущество. Но не рановато ли?

На счастье «Арсенала», «МЮ» совсем не пользовался тем, что ему предоставляют пространство на чужой половине. И это объяснимо: «дьяволам» не хватало креатива в отсутствие Фернандеша и Рэшфорда, а Гарначо регулярно упирался в плотную оборону «Арсенала».

После перерыва картина не изменилась: лондонцы чрезвычайно пассивно действовали в нападении, а «МЮ» тужился, но ничего внятного создать не мог. И только после неплохой попытки забить в исполнении Гарначо «Арсенал» включился.

Удачно вышел на поле Мартинелли: на 79-й минуте он мог отличиться. Подтянулись и его партнеры, но Онана и оборона «МЮ» кое-как справлялись с выпадами «Арсенала». Тен Хаг еще и делал довольно странные замены, которые совершенно не усилили игру хозяев в атаке. Впрочем, при таких потерях сложно было рассчитывать на боеспособную скамейку.

«МЮ» так и не смог создать ничего вразумительного, так что «Арсенал» доковылял до победы и вернулся на первое место в АПЛ. Но у «Манчестер Сити» остается преимущество, так как есть игра в запасе.

Однако теперь точно ясно, что судьба чемпионства в Англии решится через неделю, в последнем туре сезона.