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Сегодня, 22:13

«Король лыж». Большунов получил символическую корону

Большунов получил символическую корону на торжественной церемонии
Иван Шитик
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Артем Бухаев
Корона для «короля лыж».
Фото «СЭ»
Александр Большунов.
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В Москве 21 февраля проходит торжественная церемония в честь российских олимпийцев.

В числе других на сцену вышел трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов. Ему вручили символическую корону, как «королю лыж».

Александр Большунов.
Александр Большунов.

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым. Также 25-летний лыжник взял серебро и бронзу.

Также Большунов выиграл серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.

«Король лыж» — неофициальный титул в лыжных гонках, который присваивается за победы на дистанциях 30 км и 50 км во время одного чемпионата мира или Олимпийских игр

Олимпиада
Александр Большунов
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