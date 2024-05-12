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«Локомотив» в чемпионской гонке? Кто заберет золото, если несколько лидеров РПЛ финишируют с одинаковым числом очков

«Локомотив» не станет чемпионом даже при равенстве очков с лидерами РПЛ
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«Динамо» опередит «Локомотив» при равенстве очков в 30 турах.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В чемпионате России на данный момент возможна ситуация, когда три или четыре клуба будут делить первое место после 30-го тура.

«Локомотив» победил «Оренбург» в гостевом матче 28-го тура премьер-лиги (2:0) и теперь уступает 6 очков лидеру чемпионата, «Динамо».

Топ-5 турнирной таблицы РПЛ теперь выглядит так (у всех — по 28 матчей): 1. «Динамо» — 53 очка. 2. «Зенит» — 51. 3. «Краснодар» — 50. 4. «Локомотив» — 47. 5. «Спартак» — 46.

«Спартак» лишился даже теоретической возможности завоевать золото в этом сезоне после вчерашней победы «Динамо» над «Балтикой» в Калининграде (3:2). Красно-белые не догонят бело-голубых по числу набранных очков, а вот «Локомотив» еще имеет такой шанс.

В 29-м туре РПЛ пройдут такие матчи с участием четверки лидеров: «Динамо» — «Крылья Советов» (18 мая, время начала — 14:00), «Локомотив» — «Факел» (18 мая, 16:30), «Сочи» — «Краснодар» (18 мая, 19:00), «Ахмат» — «Зенит» (19 мая, 19:00).

В 30-м туре у представителей топ-4 такие игры: «Зенит» — «Ростов», «Краснодар» — «Динамо», «Балтика» — «Локомотив» (все матчи пройдут 25 мая и начнутся в 16:30 по московскому времени).

На данный момент возможны два варианта, при которых «Локомотив» в случае двух побед в своих матчах и двух поражений «Динамо» будет претендовать на первое место. Для обоих также требуется, чтобы «Краснодар» не только победил «Динамо», но и перед этим проиграл «Сочи». В одном случае вдобавок необходимо, чтобы «Зенит» дважды сыграл вничью, а в другом — не набрал больше одного очка (поражение и ничья или два поражения). Тогда в одном случае по 53 очка на финише будет у четырех претендентов на золото, в другом — у трех (без команды из Санкт-Петербурга).

Как мы уже писали при ситуации, когда после 27-го тура «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» набрали по 50 очков и делили первую строчку в лиге, для распределения мест последовательно проверяется ряд критериев. Главных из них — матчи, сыгранные между собой.

В пункте 17.3 регламента чемпионата России-2023/24 говорится:

«В случае равенства очков у 2 (двух) или более команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице чемпионата определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке:
— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей).
При этом:
— в отношении всех клубов с равным количеством очков, имеющих равное количество матчей между собой в текущем спортивном сезоне, сначала необходимо применять критерий «по результатам матчей между собой» по принципу «мини-турнира» с учетом последовательности показателей. При равенстве показателей места клубов в текущей таблице определяются по следующему порядковому критерию:
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами».

Результаты матчей между этими командами

«Динамо» — «Зенит» (6 очков против 0): «Зенит» — «Динамо» — 2:3, «Динамо» — «Зенит» — 1:0.

«Динамо» — «Краснодар» (на данный момент — 0 очков против 3): «Динамо» — «Краснодар» — 1:3. «Краснодар» — «Динамо» — в 30-м туре.

«Динамо» — «Локомотив» (4 очка против 1): «Локомотив» — «Динамо» — 0:0, «Динамо» — «Локомотив» — 2:1.

«Зенит» — «Краснодар» (4 очка против 1): «Зенит» — «Краснодар» — 1:1, «Краснодар» — «Зенит» — 1:2.

«Зенит» — «Локомотив» (0 очков против 6): «Зенит» — «Локомотив» — 1:2, «Локомотив» — «Зенит» — 3:1.

«Краснодар» — «Локомотив» (по 2 очка): «Краснодар» — «Локомотив» — 1:1, «Локомотив» — «Краснодар» — 1:1.

В ситуации, если «Динамо», «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» наберут по 53 очка, для них будут актуальны такие дополнительные показатели по личным матчам: «Динамо» — 10 очков в играх с тремя конкурентами, «Краснодар» и «Локомотив» — по 9, «Зенит» — 4.

Таким образом, в данном случае «Динамо» должно стать чемпионом, «Зенит» — четвертым, а «Краснодар» и «Локомотив» поделят второе место с учетом дополнительных показателей (при равенстве очков и побед в мини-турнире — по разности забитых и пропущенных мячей, у «быков» — сейчас +1, у железнодорожников — +2).

В ситуации, если «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив» наберут по 53 очка, а «Зенит» — меньше, для тройки претендентов будут актуальны такие дополнительные показатели по личным матчам: «Краснодар» — 8 очков в играх с двумя конкурентами, «Динамо» — 4, «Локомотив» — 3 очка. Таким образом, в данном случае «Краснодар» должен стать чемпионом, «Динамо» — вторым, а «Локомотив» — третьим.

Получается, «Локомотив» не станет чемпионом, даже если сравняется с лидерами по числу очков. На чемпионство остаются три претендента — «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Расклады на два оставшихся тура для этих команд мы рассматривали в отдельном материале ранее.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
9
11
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Виктор Александров

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 22 1 3
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