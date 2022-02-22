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Сегодня, 15:10

Российский лыжник Большунов заявил, что ему сложно сидеть на карантине две недели

Большунов признался, что ему сложно сидеть на карантине две недели
Виктория Кравченко
Александр Большунов.
Фото Reuters

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что ему сложно сидеть на карантине две недели.

«Мне сказали, что надо как минимум две недели на карантине пробыть, чтобы провести встречу в Кремле. Я не могу вот так. Даже если меня посадят принудительно на две недели в гостиницу, я сбегу уже через часа два. Не могу просто взять и выкинуть из жизни 10-14 дней. Это нереально. Когда я был в больнице, почувствовал, что пора оттуда убегать», — рассказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».

На Играх в Пекине Большунов завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Олимпиада
Александр Большунов
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