Большунов: «Не люблю, когда меня называют лыжным королем»
Трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов поделился эмоциями после завершения Олимпиады-2022.
— Тяжела ли лыжная корона?
— Как видите, нет. Называют лыжным королем, хорошо. Для себя я не король. Не люблю, когда меня так называют. Все что было, уже прошло.
— Николай Зимятов говорил, что подготовил корону для вас, примете?
— Почему нет, это великий спортсмен. Приму такой подарок.
— Какие планы?
— Сейчас будет много всяких мероприятий, много чего нужно будет решать за короткий промежуток времени. Через четыре дня еще этап Кубка мира.
— Будешь выступать на Кубке мира?
— Как вариант.
— Какое самое главное достижение российской сборной на Олимпиаде?
— Не знаю. Это должны решить болельщики, которые следили и поддерживали нас.
— Кто бы мог сыграть тебя в фильме о твоей биографии, отца, тренера?
— Не могу ответить на этот вопрос.
— 9 медалей, какая самая ценная и почему?
— Все ценные, тяжелые. Самые лучшие — золотые медали, потому что лучше некуда.
На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым. Также 25-летний лыжник взял серебро и бронзу.
Также Большунов выиграл серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.