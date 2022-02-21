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Сегодня, 22:00

Большунов: «Не люблю, когда меня называют лыжным королем»

Александр Большунов рассказал о нелюбимом прозвище
Артем Бухаев
Корреспондент

Трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов поделился эмоциями после завершения Олимпиады-2022.

— Тяжела ли лыжная корона?

— Как видите, нет. Называют лыжным королем, хорошо. Для себя я не король. Не люблю, когда меня так называют. Все что было, уже прошло.

— Николай Зимятов говорил, что подготовил корону для вас, примете?

— Почему нет, это великий спортсмен. Приму такой подарок.

— Какие планы?

— Сейчас будет много всяких мероприятий, много чего нужно будет решать за короткий промежуток времени. Через четыре дня еще этап Кубка мира.

— Будешь выступать на Кубке мира?

— Как вариант.

— Какое самое главное достижение российской сборной на Олимпиаде?

— Не знаю. Это должны решить болельщики, которые следили и поддерживали нас.

— Кто бы мог сыграть тебя в фильме о твоей биографии, отца, тренера?

— Не могу ответить на этот вопрос.

— 9 медалей, какая самая ценная и почему?

— Все ценные, тяжелые. Самые лучшие — золотые медали, потому что лучше некуда.

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым. Также 25-летний лыжник взял серебро и бронзу.

Также Большунов выиграл серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.

Олимпиада
Александр Большунов
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