Губерниев назвал правильным решение Большунова пропустить спринт на ОИ-2022

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о пропуске Александра Большунова спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Еще вчера предполагал это. Общался с Александром, он как-то неуверенно на эту тему рассуждал. Решение на самом деле правильное после такой эмоциональной, тяжелой победы. У него дальше коронные виды, 15 километров, он там фаворит. Раздельный старт, командный спринт, плюс еще эстафета и марафон. То есть у него еще четыре вида, силы нужно беречь. В коньковом спринте шансов против Клебо по такой трассе почти нет», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 8 февраля, «СЭ» стало известно, что Большунов пропустит индивидуальный спринт.

Накануне 25-летний лыжник стал первым в скиатлоне на зимних Играх-2022.