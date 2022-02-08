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Сегодня, 09:25

Губерниев назвал правильным решение Большунова пропустить спринт на ОИ-2022

Губерниев отреагировал на новость о пропуске Александра Большунова спринта на Олимпиаде-2022
Георгий Скобликов
Дмитрий Губерниев.
Фото Instagram

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о пропуске Александра Большунова спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«Еще вчера предполагал это. Общался с Александром, он как-то неуверенно на эту тему рассуждал. Решение на самом деле правильное после такой эмоциональной, тяжелой победы. У него дальше коронные виды, 15 километров, он там фаворит. Раздельный старт, командный спринт, плюс еще эстафета и марафон. То есть у него еще четыре вида, силы нужно беречь. В коньковом спринте шансов против Клебо по такой трассе почти нет», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 8 февраля, «СЭ» стало известно, что Большунов пропустит индивидуальный спринт.

Накануне 25-летний лыжник стал первым в скиатлоне на зимних Играх-2022.

Олимпиада
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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