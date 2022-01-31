Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 18:00

Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины

Непряева, Степанова и Ступак представят женскую сборную России по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Юлия Ступак.
Фото Instagram

С 5 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди женщин в лыжных гонках на зимней Олимпиаде-2022.

В составе женской сборной России по лыжам на Играх в Китае выступят Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Юлия Ступак.

Расписание и календарь соревнований по лыжным гонкам среди женщин на Олимпийских играх-2022:

5 февраля, суббота

10.45. Лыжи. Женщины. Скиатлон. 7,5 км+7,5 км

8 февраля, вторник

11.00. Лыжи. Спринт, женщины, свободный стиль

10 февраля, четверг

10.00 Лыжи. Женщины. Индивидуальная гонка (К). 10 км

12 февраля, суббота

10.30 Лыжи. Женщины. Эстафета. 4х5 км

16 февраля, среда

12.00 Лыжи. Женщины. Командный спринт (С), классика

20 февраля, воскресенье

9.30 Лыжи. Женщины. Масс-старт (С). 30 км

Первый канал и «Россия-1» поделят между собой видеотрансляции лыжных гонок. Онлайн-трансляции стартов с участием россиян будут доступны на сайте «СЭ».

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Наталья Непряева
Татьяна Сорина (Алешина)
Юлия Ступак (Белорукова)
0
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Вместо призера ОИ в Пекин едет скелетонист, не выступавший на Кубке мира. Ужасная замена из-за ковида
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
Украинцы игнорируют русский язык, наши соперники в порядке. В фигурном катании уже началась жара
Вероника Степанова потратила заработанные призовые на перелет в Пекин бизнес-классом
«Голосовал за Фуркада. Не осуждаю людей, которые хейтят допингеров». Огонь-интервью от олимпийского чемпиона
Алина Загитова показала, как кормят журналистов на Олимпиаде в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сорин рассказал, что погода в Пекине не мешает подготовке лыжной сборной России к Олимпиаде

Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости