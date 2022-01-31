Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины

Непряева, Степанова и Ступак представят женскую сборную России по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022

С 5 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди женщин в лыжных гонках на зимней Олимпиаде-2022.

В составе женской сборной России по лыжам на Играх в Китае выступят Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Юлия Ступак.

Расписание и календарь соревнований по лыжным гонкам среди женщин на Олимпийских играх-2022:

5 февраля, суббота

10.45. Лыжи. Женщины. Скиатлон. 7,5 км+7,5 км

8 февраля, вторник

11.00. Лыжи. Спринт, женщины, свободный стиль

10 февраля, четверг

10.00 Лыжи. Женщины. Индивидуальная гонка (К). 10 км

12 февраля, суббота

10.30 Лыжи. Женщины. Эстафета. 4х5 км

16 февраля, среда

12.00 Лыжи. Женщины. Командный спринт (С), классика

20 февраля, воскресенье

9.30 Лыжи. Женщины. Масс-старт (С). 30 км

Первый канал и «Россия-1» поделят между собой видеотрансляции лыжных гонок. Онлайн-трансляции стартов с участием россиян будут доступны на сайте «СЭ».