Большунов: «Хочу поблагодарить всех болельщиков России»

Трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине Александр Большунов поделился впечатлениями от торжественной церемонии, которая была устроена в Москве в честь российских спортсменов.

«Хочу выразить большую благодарность тем людям, которые нам помогали, которые вели нас к победе на Олимпиаде. Большое спасибо всей нашей дружной олимпийской команде, которая сделала неоценимый вклад. Хочу поблагодарить всех болельщиков России. Я не ожидал, что такое количество будет. Вы находитесь не только здесь. Много нас встречали в аэропорту. Я очень удивлен. Хочу сказать спасибо! Это круто», — заявил Большунов.

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.

Также Большунов выиграл серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.