Большунов в Instagram опубликовал фото с Бородавко и олимпийскими медалями

Большунов показал фото с Бородавко и медалями на Олимпиаде в Пекине

Лыжник сборной России Александр Большунов в Instagram опубликовал фото со своим тренером Юрием Бородавко. При это в руках портсмен держит медали, завоеванные на Олимпиаде в Пекине.

«С моим тренером», — подписал он фото.

25-летний Большунов на Играх-2022 выиграл три золотые медали (в скиатлоне, эстафете и масс-старте), а также завоевал серебро в разделке и бронзу в командном спринте.

Он установил рекорд по количеству медалей на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.