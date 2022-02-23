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Сегодня, 11:04

Большунов в Instagram опубликовал фото с Бородавко и олимпийскими медалями

Большунов показал фото с Бородавко и медалями на Олимпиаде в Пекине
Роман Шишов
Корреспондент

Лыжник сборной России Александр Большунов в Instagram опубликовал фото со своим тренером Юрием Бородавко. При это в руках портсмен держит медали, завоеванные на Олимпиаде в Пекине.

«С моим тренером», — подписал он фото.

25-летний Большунов на Играх-2022 выиграл три золотые медали (в скиатлоне, эстафете и масс-старте), а также завоевал серебро в разделке и бронзу в командном спринте.

Он установил рекорд по количеству медалей на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.

Александр Большунов
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