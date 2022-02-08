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Сегодня, 10:03

Елена Вяльбе отреагировала на решение Александра Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине

Вяльбе отреагировала на решение Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Елена Вяльбе.
Фото Ричард Саген

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Александра Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине.

«Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на «разделке». Решение было очень трудным с его стороны, и могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом.

Большунов сейчас гораздо опытнее, очень внимателен к деталям и прекрасно знает свой организм. Можно легко потратить все силы в спринте, при этом ничего не выиграть и потом еще завалить следующий старт, на который он делает сейчас ставку. Мы обсудили ситуацию со всех сторон, я Сашу полностью поддержала», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Вяльбе.

Сегодня тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Большунов пропустит спринт. По словам специалиста, инициатива исходила от самого спортсмена.

Спринт на Олимпиаде в Пекине состоится сегодня, 8 февраля. Начало квалификации у мужчин — в 11.45 (мск).

Олимпиада-2022. Александр Большунов. Олимпиада 2022: Большунов пропустит спринт, новый старт биатлонистов, Уайлд в походе за медалью, Семененко обошел Ханю. Онлайн-трансляция 8 февраля

Источник: https://t.me/olympic_russia/6850
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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