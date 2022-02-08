Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 09:06

Большунов не выступит в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине

Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов не примет участие в сегодняшней спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Это наше совместное решение. Больше скажу: инициатива исходила со стороны Сани. Скорее он меня убеждал. Внешне его победа в скиатлоне выглядела очень просто, но это не так. На высоте ничего не дается легко», — сказал Бородавко.

Напомним, 25-летний Большунов стал победителем скиатлона в Пекине, выиграв первое олимпийское золото в карьере. Мужская спринтерская гонка пройдет сегодня, 8 февраля, и начнется в 15.00 по московскому времени.

Александр Большунов
12
17
Читайте также
Большунов, команды фигуристов и летающих лыжников: герои России на старте Олимпиады
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Губерниев назвал правильным решение Большунова пропустить спринт на ОИ-2022
Бестемьянова — о выступлении Семененко в короткой программе: «Евгений на данный момент первый из наших фигуристов!»
Сборная России по лыжным гонкам не будет выставлять замену Большунову в спринте на Олимпиаде в Пекине
Ягудин пожелал удачи российским фигуристам перед произвольной программой на Олимпиаде
«Инициатива исходила со стороны Сани». Тренер объяснил отказ Большунова от спринтерской гонки на Олимпиаде
Кондратюк боролся, но устал, Семененко обошел Ханю. Американец Чен бьет рекорды и рвется к золоту Олимпиаду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норвежские лыжницы Венг и Калво вернулись на родину после заражения коронавирусом

«Инициатива исходила со стороны Сани». Тренер объяснил отказ Большунова от спринтерской гонки на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости