Большунов не выступит в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов не примет участие в сегодняшней спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Это наше совместное решение. Больше скажу: инициатива исходила со стороны Сани. Скорее он меня убеждал. Внешне его победа в скиатлоне выглядела очень просто, но это не так. На высоте ничего не дается легко», — сказал Бородавко.

Напомним, 25-летний Большунов стал победителем скиатлона в Пекине, выиграв первое олимпийское золото в карьере. Мужская спринтерская гонка пройдет сегодня, 8 февраля, и начнется в 15.00 по московскому времени.