Что будет с организмом в первые дни после полного отказа от алкоголя

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Употребление алкоголя отрицательно сказывается на физическом состоянии и умственных способностях. Безопасной дозы спиртных напитков не существует, поэтому самое правильное — вообще вести трезвый образ жизни. Отказ от алкоголя позитивно сказывается на организме человека. Но в первые дни организм, привыкший к дозе этанола, активно сопротивляется, начинается синдром отмены.

Психиатр-нарколог Татьяна Карпова рассказала, как себя ощущает человек, решивший бросить пить.

1-й день

С большой вероятностью у человека с длительной зависимостью будут появляться такие симптомы:

появление тошноты и рвоты;

Такое проявление характерно для всех людей с сильной алкогольной зависимостью.

Фото istockphoto.com/Daria Kulkova

отсутствие аппетита;

Оно возникает из-за перестройки работы печени и пищеварительного тракта, а также из-за тошноты и рвоты.

головная боль.

Она может быть вызвана ярким светом, посторонними звуками. Боль сильная, похожа на мигрень.

2-й день

Без алкоголя начинает «бунтовать» весь организм. Возникают:

слабость во всем теле;

ломота в мышцах, костях и суставах;

повышение давления;

депрессивные мысли (с риском наступления белой горячки).

Сильная головная боль и головокружение не проходят.

Кошмары могут начать сниться даже тем людям, которые никогда не видели снов.

3-й день

Облегчение все еще не наступает. При этом:

хочется опохмелиться;

ломота в теле не проходит;

к бессоннице часто «подключается» сонный паралич (состояние, возникающее в промежутке между сном и бодрствованием, сопровождается ощущением обездвиженности и удушья).

5-й день

Состояние постепенно улучшается, поскольку алкоголь окончательно выходит из организма:

начинает отступать похмельный синдром (длительно присутствующие симптомы похмелья у алкоголиков — прим.ред.), сопровождавший алкоголика со стажем;

появляется аппетит, который отсутствовал с момента завязки с алкоголем.

Не исключено и сохранение угнетенного настроения и бессоницы.

7-й день

Наступает значительное улучшение:

прекращается головная боль;

нормализуется сон;

уходят сухость во рту и тошнота.

Можно говорить о том, что самое сложное позади.

Фото istockphoto.com/Yana Tikhonova

10-14 дни

Постепенно восстанавливается жизнедеятельность пострадавших органов.

приходят в норму показатели сердечного ритма;

нормализуется давление;

пропадают давящие ощущения в области печени и в сердце;

становится легче дышать.

21-й день

Работа всех систем организма приходит в норму. Через три недели после отказа от спиртного полностью выводятся продукты распада алкоголя.

30-й день

Через месяц нормализуется настроение. Человек снова способен нормально жить в обществе.

Кошмары и головные боли полностью отступают.

60-й день

Еще через месяц меняется в лучшую сторону и внешность:

кожа стала более гладкой и упругой;

уходят отеки и прыщи, сглаживается рельеф кожи;

уходит алкогольная краснота лица;

исчезают темные круги под глазами;

улучшается состояние зубов: они перестают крошиться и ломаться.

Как отказаться от алкоголя. Фото istockphoto.com

Чем более здоровым был человек до того, как бросить пить, тем больше улучшаются все показатели.

Если же употребление алкоголя спровоцировало развитие каких-либо болезней, то отказ от спиртного, конечно, пойдет на пользу здоровью. Но в некоторых случаях нужно пройти дополнительное лечение.