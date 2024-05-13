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Отказ от алкоголя: что будет с организмом в первые дни
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 06:00

5 мин.

Что будет с организмом в первые дни после полного отказа от алкоголя

Мария Сальникова
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог
Отказ от пива
Фото istockphoto.com/Motortion
Мужчина бегун.
Как отказаться от алкоголя.
Фото istockphoto.com
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Употребление алкоголя отрицательно сказывается на физическом состоянии и умственных способностях. Безопасной дозы спиртных напитков не существует, поэтому самое правильное — вообще вести трезвый образ жизни. Отказ от алкоголя позитивно сказывается на организме человека. Но в первые дни организм, привыкший к дозе этанола, активно сопротивляется, начинается синдром отмены.

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Психиатр-нарколог Татьяна Карпова рассказала, как себя ощущает человек, решивший бросить пить.

1-й день

В первый день отказа от алкоголя человек, кажется, испытывает самые трудные часы в жизни. И в этот день самое трудное — это не сорваться и не впасть в зависимость снова.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

С большой вероятностью у человека с длительной зависимостью будут появляться такие симптомы:

  • появление тошноты и рвоты;

Такое проявление характерно для всех людей с сильной алкогольной зависимостью.

Молодой человек отказывается пить
Фото istockphoto.com/Daria Kulkova

  • отсутствие аппетита;

Оно возникает из-за перестройки работы печени и пищеварительного тракта, а также из-за тошноты и рвоты.

При этом появляется резкое желание опохмелиться, чтобы прекратить все страдания.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

  • головная боль.

Она может быть вызвана ярким светом, посторонними звуками. Боль сильная, похожа на мигрень.

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2-й день

Без алкоголя начинает «бунтовать» весь организм. Возникают:

  • слабость во всем теле;

  • ломота в мышцах, костях и суставах;

  • повышение давления;

  • депрессивные мысли (с риском наступления белой горячки).

Сильная головная боль и головокружение не проходят.

Головная боль сопровождается выраженным звоном в ушах и мельканием «черных мушек» перед глазами. Начинается период кошмарных снов и бессонницы.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

Кошмары могут начать сниться даже тем людям, которые никогда не видели снов.

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3-й день

Облегчение все еще не наступает. При этом:

  • хочется опохмелиться;

  • ломота в теле не проходит;

  • к бессоннице часто «подключается» сонный паралич (состояние, возникающее в промежутке между сном и бодрствованием, сопровождается ощущением обездвиженности и удушья).

Для многих третий день часто становится началом галлюцинаций. Можно «увидеть» чертиков, призраков, души умерших родственников.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

5-й день

Состояние постепенно улучшается, поскольку алкоголь окончательно выходит из организма:

  • начинает отступать похмельный синдром (длительно присутствующие симптомы похмелья у алкоголиков — прим.ред.), сопровождавший алкоголика со стажем;

  • появляется аппетит, который отсутствовал с момента завязки с алкоголем.

Но голова у большинства продолжает болеть и многих продолжает тошнить.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

Не исключено и сохранение угнетенного настроения и бессоницы.

7-й день

Наступает значительное улучшение:

  • прекращается головная боль;

  • нормализуется сон;

  • уходят сухость во рту и тошнота.

Можно говорить о том, что самое сложное позади.

Отказ от вина
Фото istockphoto.com/Yana Tikhonova

10-14 дни

Постепенно восстанавливается жизнедеятельность пострадавших органов.

  • приходят в норму показатели сердечного ритма;

  • нормализуется давление;

  • пропадают давящие ощущения в области печени и в сердце;

  • становится легче дышать.

Голова начинает работать лучше: работа мозга нормализуется. Незамутненный алкоголем человек начинает реагировать быстрее.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

21-й день

Работа всех систем организма приходит в норму. Через три недели после отказа от спиртного полностью выводятся продукты распада алкоголя.

Печень, которая постоянно была отравлена этанолом и не могла выводить другие токсины, возвращается к заложенной природой функции. Орган начинает активно фильтровать вредные вещества, попадающие в организм.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

30-й день

Через месяц нормализуется настроение. Человек снова способен нормально жить в обществе.

Меняется психологическое состояние. Человек становится более внимательным, сообразительным, заинтересованным в своей работе, более позитивным и общительным.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

Кошмары и головные боли полностью отступают.

60-й день

Еще через месяц меняется в лучшую сторону и внешность:

  • кожа стала более гладкой и упругой;

  • уходят отеки и прыщи, сглаживается рельеф кожи;

  • уходит алкогольная краснота лица;

  • исчезают темные круги под глазами;

  • улучшается состояние зубов: они перестают крошиться и ломаться.

Мужчина бегун.
Как отказаться от алкоголя.
Фото istockphoto.com

Чем более здоровым был человек до того, как бросить пить, тем больше улучшаются все показатели.

Чем дольше человек не пьет, тем крепче становится его здоровье. Уменьшается риск болезней сердца, печени и почек. Но все эти изменения будут происходить в течение года. Поэтому так важно не сорваться и лечиться строго под присмотром врача.
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

Если же употребление алкоголя спровоцировало развитие каких-либо болезней, то отказ от спиртного, конечно, пойдет на пользу здоровью. Но в некоторых случаях нужно пройти дополнительное лечение.

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