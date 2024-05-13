Что будет с организмом в первые дни после полного отказа от алкоголя
Употребление алкоголя отрицательно сказывается на физическом состоянии и умственных способностях. Безопасной дозы спиртных напитков не существует, поэтому самое правильное — вообще вести трезвый образ жизни. Отказ от алкоголя позитивно сказывается на организме человека. Но в первые дни организм, привыкший к дозе этанола, активно сопротивляется, начинается синдром отмены.
Психиатр-нарколог Татьяна Карпова рассказала, как себя ощущает человек, решивший бросить пить.
1-й день
В первый день отказа от алкоголя человек, кажется, испытывает самые трудные часы в жизни. И в этот день самое трудное — это не сорваться и не впасть в зависимость снова.
С большой вероятностью у человека с длительной зависимостью будут появляться такие симптомы:
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появление тошноты и рвоты;
Такое проявление характерно для всех людей с сильной алкогольной зависимостью.
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отсутствие аппетита;
Оно возникает из-за перестройки работы печени и пищеварительного тракта, а также из-за тошноты и рвоты.
При этом появляется резкое желание опохмелиться, чтобы прекратить все страдания.
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головная боль.
Она может быть вызвана ярким светом, посторонними звуками. Боль сильная, похожа на мигрень.
2-й день
Без алкоголя начинает «бунтовать» весь организм. Возникают:
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слабость во всем теле;
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ломота в мышцах, костях и суставах;
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повышение давления;
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депрессивные мысли (с риском наступления белой горячки).
Сильная головная боль и головокружение не проходят.
Головная боль сопровождается выраженным звоном в ушах и мельканием «черных мушек» перед глазами. Начинается период кошмарных снов и бессонницы.
Кошмары могут начать сниться даже тем людям, которые никогда не видели снов.
3-й день
Облегчение все еще не наступает. При этом:
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хочется опохмелиться;
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ломота в теле не проходит;
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к бессоннице часто «подключается» сонный паралич (состояние, возникающее в промежутке между сном и бодрствованием, сопровождается ощущением обездвиженности и удушья).
Для многих третий день часто становится началом галлюцинаций. Можно «увидеть» чертиков, призраков, души умерших родственников.
5-й день
Состояние постепенно улучшается, поскольку алкоголь окончательно выходит из организма:
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начинает отступать похмельный синдром (длительно присутствующие симптомы похмелья у алкоголиков — прим.ред.), сопровождавший алкоголика со стажем;
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появляется аппетит, который отсутствовал с момента завязки с алкоголем.
Но голова у большинства продолжает болеть и многих продолжает тошнить.
Не исключено и сохранение угнетенного настроения и бессоницы.
7-й день
Наступает значительное улучшение:
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прекращается головная боль;
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нормализуется сон;
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уходят сухость во рту и тошнота.
Можно говорить о том, что самое сложное позади.
10-14 дни
Постепенно восстанавливается жизнедеятельность пострадавших органов.
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приходят в норму показатели сердечного ритма;
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нормализуется давление;
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пропадают давящие ощущения в области печени и в сердце;
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становится легче дышать.
Голова начинает работать лучше: работа мозга нормализуется. Незамутненный алкоголем человек начинает реагировать быстрее.
21-й день
Работа всех систем организма приходит в норму. Через три недели после отказа от спиртного полностью выводятся продукты распада алкоголя.
Печень, которая постоянно была отравлена этанолом и не могла выводить другие токсины, возвращается к заложенной природой функции. Орган начинает активно фильтровать вредные вещества, попадающие в организм.
30-й день
Через месяц нормализуется настроение. Человек снова способен нормально жить в обществе.
Меняется психологическое состояние. Человек становится более внимательным, сообразительным, заинтересованным в своей работе, более позитивным и общительным.
Кошмары и головные боли полностью отступают.
60-й день
Еще через месяц меняется в лучшую сторону и внешность:
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кожа стала более гладкой и упругой;
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уходят отеки и прыщи, сглаживается рельеф кожи;
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уходит алкогольная краснота лица;
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исчезают темные круги под глазами;
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улучшается состояние зубов: они перестают крошиться и ломаться.
Чем более здоровым был человек до того, как бросить пить, тем больше улучшаются все показатели.
Чем дольше человек не пьет, тем крепче становится его здоровье. Уменьшается риск болезней сердца, печени и почек. Но все эти изменения будут происходить в течение года. Поэтому так важно не сорваться и лечиться строго под присмотром врача.
Если же употребление алкоголя спровоцировало развитие каких-либо болезней, то отказ от спиртного, конечно, пойдет на пользу здоровью. Но в некоторых случаях нужно пройти дополнительное лечение.