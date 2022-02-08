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Сегодня, 10:30

Мужской спринт по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022: время начала и где смотреть прямую трансляцию

На Олимпиаде в Пекине 8 февраля разыграют медали в мужском спринте по лыжным гонкам
Галина Глазко
Артем Мальцев.
Фото Reuters

Во вторник, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай) пройдет мужской индивидуальный спринт по лыжным гонкам. В 11.50 по московскому времени начнется квалификация, а с 14.00 — финалы.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию спринта. Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на Первом канале с 13.15.

В составе сборной России выступят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. Александр Большунов спринтерскую гонку пропустит.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине началась 4 февраля и завершится 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Александр Большунов
Александр Терентьев
Артем Мальцев
Сергей Устюгов
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Женский спринт по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022: время начала и где смотреть прямую трансляцию
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Женский спринт по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022: время начала и где смотреть прямую трансляцию
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