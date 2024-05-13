МВД Франции за минувшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что МВД Франции за прошедшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня.
«Благодаря подготовке и повышенной бдительности сотрудников МВД удалось предотвратить 23 попытки нарушить непрерывное проведение олимпийских мероприятий, связанных с эстафетой огня», — написал Дарманен в соцсетях.
27 апреля огонь отправился в Париж на борту парусника «Белем». Он прибыл в Марсель 8 мая, в порту города огонь встречали 150 тысяч человек.
Эстафета по Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля.
Летние Олимпийские игры в столице Франции будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года. Зажжение огня на археологической площадке в Древней Олимпии состоялось 16 апреля.