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Сегодня, 10:26

Степанова: «Золотая олимпийская медаль - воплощение стараний многих замечательных людей»

Российская лыжница Степанова заявила, что золото Олимпиады — воплощение стараний многих людей
Роман Шишов
Корреспондент

Лыжница сборной России Вероника Степанова, которая завоевала золотую медаль в эстафете на Олимпиаде в Пекине, заявила, что это плод усилий многих людей.

«Для меня золотая олимпийская медаль — воплощение стараний многих замечательных людей, которые не просто помогали, а прямо в ней участвовали, — написала Степанова в Instagram. — Возвращение в молодежную сборную на ЮЧМ — возможность сказать им «спасибо за все, давайте будем работать над новыми победами и дальше, мы отличная команда», а мой микроблог — возможность с ней познакомить».

Сборная России по лыжным гонкам завоевала на Играх-2022 11 медалей — четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

Вероника Степанова
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