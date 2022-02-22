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Сегодня, 07:37

«Молодцы». Губерниев отреагировал на пост Большунова о встрече жены с Олимпиады в Пекине

Губерниеву понравилось, как супруга Большунова встретила лыжника с Олимпиады
Роман Шишов
Корреспондент

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом многократного олимпийского чемпиона по лыжным гонками Александра Большунова. Последний показал, как его встретила жена по возвращении с Олимпиады в Пекине.

«Молодцы», — написал Губерниев в комментариях.

25-летний Большунов на Играх-2022 завоевал три золота, серебро и бронзу. Он делит второе место по количеству олимпйских медалей за всю ситорию среди лыжников.

Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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