«Молодцы». Губерниев отреагировал на пост Большунова о встрече жены с Олимпиады в Пекине
Губерниеву понравилось, как супруга Большунова встретила лыжника с Олимпиады
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом многократного олимпийского чемпиона по лыжным гонками Александра Большунова. Последний показал, как его встретила жена по возвращении с Олимпиады в Пекине.
«Молодцы», — написал Губерниев в комментариях.
25-летний Большунов на Играх-2022 завоевал три золота, серебро и бронзу. Он делит второе место по количеству олимпйских медалей за всю ситорию среди лыжников.
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