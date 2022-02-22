«Молодцы». Губерниев отреагировал на пост Большунова о встрече жены с Олимпиады в Пекине

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом многократного олимпийского чемпиона по лыжным гонками Александра Большунова. Последний показал, как его встретила жена по возвращении с Олимпиады в Пекине.

«Молодцы», — написал Губерниев в комментариях.

25-летний Большунов на Играх-2022 завоевал три золота, серебро и бронзу. Он делит второе место по количеству олимпйских медалей за всю ситорию среди лыжников.