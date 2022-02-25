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Сегодня, 20:10

Степанова о вручении ордена Дружбы: «Счастлива и горда таким признанием моих скромных заслуг»

Вероника Степанова опубликовала пост после награждения орденом Дружбы
Иван Торопцев
Корреспондент

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост после того, как ее представили к ордену Дружбы за достижения на Олимпиаде в Пекине.

«Счастлива и горда таким признанием моих скромных заслуг. Особенно тем, что меня награждают Орденом Дружбы, его получают, как сказано в статуте, «за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами...»

Это именно то, над чем я работаю, в том числе и прямо сейчас в Норвегии — делать все, чтобы люди из разных стран, с разными системами координат научились лучше слышать и понимать друг друга! Надеюсь, я понятно объяснила свою позицию по всем актуальным вопросам?» — написала у себя в Instagram Степанова.

Публикация от Veronika Stepanova (@stepanova_nika01)

На Олимпиаде в Пекине Степанова стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете. В данный момент спортсменка находится в Норвегии, где участвует в молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам.

Вероника Степанова
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