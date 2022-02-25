Степанова о вручении ордена Дружбы: «Счастлива и горда таким признанием моих скромных заслуг»

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост после того, как ее представили к ордену Дружбы за достижения на Олимпиаде в Пекине.

«Счастлива и горда таким признанием моих скромных заслуг. Особенно тем, что меня награждают Орденом Дружбы, его получают, как сказано в статуте, «за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами...»



Это именно то, над чем я работаю, в том числе и прямо сейчас в Норвегии — делать все, чтобы люди из разных стран, с разными системами координат научились лучше слышать и понимать друг друга! Надеюсь, я понятно объяснила свою позицию по всем актуальным вопросам?» — написала у себя в Instagram Степанова.

На Олимпиаде в Пекине Степанова стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете. В данный момент спортсменка находится в Норвегии, где участвует в молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам.