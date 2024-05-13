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Сегодня, 09:00

«Локомотив» начнет переговоры с Дзюбой и Миранчуком после завершения сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с будущем нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Антона Миранчука.

— В случае если Артем Дзюба не сможет набрать 3 результативных действия для автопродления, будет ли ему предложен новый контракт?

— Все разговоры по дальнейшей нашей работе или не работе с игроками мы будем вести только после окончания сезона. Впереди два очень важных матча, у нас есть шанс оказаться в турнирной таблице выше, поэтому пока об этом не хочется рассуждать.

— Это относится и к Антону Миранчуку?

— Да. Мы об этом договорились сразу же.

Михаил Галактионов. «Галактионов доказывает, что он высококлассный специалист. Никто сразу же не становился Бесковым или Семиным». Интервью Нагорных

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.

Миранчук играет за «Локомотив» в РПЛ с 2017 года, в 2018-м он стал с командой чемпионом России. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего футболиста 5 голов и 4 голевых передачи в 26 сыгранных встречах чемпионата.

Антон Миранчук
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Нагорных: «Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». Договорились, что не ведем переговоров до окончания сезона»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 6 : 1
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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 23 1 4
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