«Локомотив» начнет переговоры с Дзюбой и Миранчуком после завершения сезона

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с будущем нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Антона Миранчука.

— В случае если Артем Дзюба не сможет набрать 3 результативных действия для автопродления, будет ли ему предложен новый контракт?

— Все разговоры по дальнейшей нашей работе или не работе с игроками мы будем вести только после окончания сезона. Впереди два очень важных матча, у нас есть шанс оказаться в турнирной таблице выше, поэтому пока об этом не хочется рассуждать.

— Это относится и к Антону Миранчуку?

— Да. Мы об этом договорились сразу же.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.

Миранчук играет за «Локомотив» в РПЛ с 2017 года, в 2018-м он стал с командой чемпионом России. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего футболиста 5 голов и 4 голевых передачи в 26 сыгранных встречах чемпионата.