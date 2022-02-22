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Сегодня, 01:58

Представитель FIS ответил на слова Бородавко о сокращении дистанции марафона из-за Клебо

Евгений Петров
Корреспондент
Юрий Бородавко.
Фото NRK

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере прокомментировал слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко. Ранее Бородавко заявил, что дистанция 50-километрового марафона на Олимпиаде в Пекине была сокращена до 28 километров из-за ультиматума норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.

«Это точно не было результатом давления Норвегии или кого-либо другого, — цитирует Миньере NRK. — Нам не нужно чье-то давление, чтобы следить за прогнозом погоды и действовать, исходя из ситуации»

Также Миньере сообщил, что по этому поводу велись консультации с представителями сборных. Со стороны России в консультациях участвовала президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Дистанция гонки была сокращена из-за тяжелых погодных условий, а ее начало перенесли на час. Клебо по ходу гонки сошел с дистанции. Победу одержал россиянин Александр Большунов.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Йоханнес Клебо
Юрий Бородавко
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