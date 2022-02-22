Представитель FIS ответил на слова Бородавко о сокращении дистанции марафона из-за Клебо

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере прокомментировал слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко. Ранее Бородавко заявил, что дистанция 50-километрового марафона на Олимпиаде в Пекине была сокращена до 28 километров из-за ультиматума норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.

«Это точно не было результатом давления Норвегии или кого-либо другого, — цитирует Миньере NRK. — Нам не нужно чье-то давление, чтобы следить за прогнозом погоды и действовать, исходя из ситуации»

Также Миньере сообщил, что по этому поводу велись консультации с представителями сборных. Со стороны России в консультациях участвовала президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Дистанция гонки была сокращена из-за тяжелых погодных условий, а ее начало перенесли на час. Клебо по ходу гонки сошел с дистанции. Победу одержал россиянин Александр Большунов.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.