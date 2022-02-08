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Сегодня, 09:20

Сборная России по лыжным гонкам не будет выставлять замену Большунову в спринте на Олимпиаде в Пекине

Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Большунов.
Фото Reuters

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что команда не будет выставлять замену Александру Большунову в спринте на Олимпиаде в Пекине.

«Замены не будет. Побегут трое: Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев», — заявил Бородавко.

Ранее стало известно, что Большунов пропустит спринт на Играх в Китае. По словам Бородавко, инициатива пропустить гонку исходила от самого спортсмена. Напомним, что 6 февраля Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне.

Спринт у мужчин на Олимпиаде в Пекине состоится сегодня, 8 февраля. Квалификация начнется в 11.45 (мск).

Олимпиада-2022. Александр Большунов. Олимпиада 2022: Большунов пропустит спринт, новый старт биатлонистов, Уайлд в походе за медалью, Семененко обошел Ханю. Онлайн-трансляция 8 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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