Сборная России по лыжным гонкам не будет выставлять замену Большунову в спринте на Олимпиаде в Пекине

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что команда не будет выставлять замену Александру Большунову в спринте на Олимпиаде в Пекине.

«Замены не будет. Побегут трое: Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев», — заявил Бородавко.

Ранее стало известно, что Большунов пропустит спринт на Играх в Китае. По словам Бородавко, инициатива пропустить гонку исходила от самого спортсмена. Напомним, что 6 февраля Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне.

Спринт у мужчин на Олимпиаде в Пекине состоится сегодня, 8 февраля. Квалификация начнется в 11.45 (мск).