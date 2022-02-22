Лыжник Александр Большунов прокомментировал размер призовых после Олимпиады-2022

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал размер призовых после Олимпиады-2022.

«Для меня это не главное. Классно, что я могу этим трудом заработать, но если бы для меня была цель именно заработать, то здесь бы не было ни одной медали. Потому что есть такие спортсмены, у которых другие цели — кто-то приходит в сборную: «Вот. Я в сборной...» Не знаю, у каждого свои цели.

У меня цель — победить, все-таки преодолеть самого себя и доказать, что, даже невзирая на все эти препятствия, когда у тебя не получается, я все-таки могу доказать, что в нужный момент, нужный час и в нужную секунду я могу выдать неплохой результат", — сказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».

Ранее сообщалось, что за медали на Олимпиаде в Пекине Большунов получит более 16 милионов рублей.

Спортсмен на турнире выиграл пять медалей: три золотых в скиатлоне, марафоне и мужской эстафете, серебро в классической «разделке», бронзу в командном спринте.