Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на Олимпиаде в Пекине.
Большунов завоевал первое олимпийское золото в карьере. Также эта золотая медаль является первой для России на Олимпиаде в Пекине.
Отметим, что в начале гонки Большунов упал, но падение не повлияло на лыжника, и он быстро смог вернуться в группу лидеров.
Второе место занял еще один россиянин, Денис Спицов. На третьей строчке финишировал финн Ийво Нисканен.
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Скиатлон 15 + 15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.16,5
2. Денис Спицов (Россия) — +1.19,4
3. Иво Нисканен (Финляндия) — +2.08,1
4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +2.42,1
5. Вильям Поромо (Швеция) — +3.11,5
6. Пол Голберг (Норвегия) — +3.12,1
7. Пертту Хюваринен (Финляндия) — +3.20,9
8. Франческо Де Фабиани (Италия) — +3.38,7
9. Клеман Парис (Франция) — +4.10,5
10. Артем Мальцев (Россия) — +4.13,0
27. Алексей Червоткин (Россия) — +8.40,7