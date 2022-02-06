Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на Олимпиаде в Пекине.

Большунов завоевал первое олимпийское золото в карьере. Также эта золотая медаль является первой для России на Олимпиаде в Пекине.

Отметим, что в начале гонки Большунов упал, но падение не повлияло на лыжника, и он быстро смог вернуться в группу лидеров.

Второе место занял еще один россиянин, Денис Спицов. На третьей строчке финишировал финн Ийво Нисканен.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Скиатлон 15 + 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.16,5

2. Денис Спицов (Россия) — +1.19,4

3. Иво Нисканен (Финляндия) — +2.08,1

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +2.42,1

5. Вильям Поромо (Швеция) — +3.11,5

6. Пол Голберг (Норвегия) — +3.12,1

7. Пертту Хюваринен (Финляндия) — +3.20,9

8. Франческо Де Фабиани (Италия) — +3.38,7

9. Клеман Парис (Франция) — +4.10,5

10. Артем Мальцев (Россия) — +4.13,0

27. Алексей Червоткин (Россия) — +8.40,7