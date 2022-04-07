Вяльбе объяснила, откуда у нее любовь к победным танцам
Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью президента Федерации лыжных гонок России, главного тренера нашей сборной Елены Вяльбе. Она рассказала о своих танцах на Олимпиаде-2022.
— Танцевала я каждый раз, но в соцсети попала, слава богу, только однажды, — говорит Вяльбе.
— Почему «слава богу»?
— Не знаю.
— Это же дополнительный пиар для спорта — классно танцующий президент.
— Когда была первая волна коронавируса, мы с семьей и друзьями периодически что только не придумывали на улице, чтобы хоть как-то себя развлечь. Так что в Пекине это не в первый раз.
— Какие направления любите?
— У меня нет какого-то любимого стиля. Там просто ребенок нас направил. Когда наша группа Uno не поехала на Евровидение из-за пандемии, то разучивали ее танец. Сейчас вижу это видео — смешно, весело.