Вяльбе объяснила, откуда у нее любовь к победным танцам

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью президента Федерации лыжных гонок России, главного тренера нашей сборной Елены Вяльбе. Она рассказала о своих танцах на Олимпиаде-2022.



— Танцевала я каждый раз, но в соцсети попала, слава богу, только однажды, — говорит Вяльбе.

— Почему «слава богу»?

— Не знаю.

— Это же дополнительный пиар для спорта — классно танцующий президент.

— Когда была первая волна коронавируса, мы с семьей и друзьями периодически что только не придумывали на улице, чтобы хоть как-то себя развлечь. Так что в Пекине это не в первый раз.

— Какие направления любите?

— У меня нет какого-то любимого стиля. Там просто ребенок нас направил. Когда наша группа Uno не поехала на Евровидение из-за пандемии, то разучивали ее танец. Сейчас вижу это видео — смешно, весело.