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Сегодня, 13:31

Степанова: «На рейсе после Олимпиады меня поздравил пилот и передал привет от моей подруги-одноклассницы»

Российская лыжница Степанова рассказала о самом неожиданном поздравлении после Олимпиады в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о самом неожиданном поздравлении после Олимпиады в Пекине.

«Я не хочу ни в коем случае принижать ценность олимпийской медали — это воплощение труда многих людей, что со мной работали, — но для меня это лишь веха на пути. У меня амбициозные планы, и сейчас я лучше понимаю, что предстоит сделать для их воплощения.

Получилось ли перестроиться после Игр? Бойфренда поцеловала на удачу, настроилась на новые соревнования. Посмотрим, если этого окажется достаточно.

Что касается самого неожиданного поздравления, на рейсе Пекин — Москва ко мне подошел один из пилотов, поздравил с отличным выступлением, после чего неожиданно передал привет от моей подруги-одноклассницы. Мир тесен, а мы, камчатские, кажется, везде», — приводит «Чемпионат» слова Степановой.

На Олимпиаде в Пекине Степанова стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете. Игры в Китае проходили с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4620567-stepanova-na-rejsa-posle-oi-pozdravil-pilot-i-peredal-privet-ot-podrugi-odnoklassnicy.html
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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