В Госдуме рассказали, будет ли особенно премирован лыжник Большунов после Олимпиады

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о дополнительной государственной премии для российского лыжника Александра Большунова за выступление на Олимпиаде.

«Спортсмены имеют одинаковое жалование. Мы прекрасно знаем кому и сколько денег, какие машины, подарки. Особенных поощрений не предусмотрено, насколько я знаю. Вероятнее всего, Большунов будет представлен к государственной награде. Регион, который представляет Большунов, тоже еще поощрит. Александр представлен к очередному званию, он же росгвардеец. Вероятно, там тоже будут какие-то материальные поощрения. Но специальной дополнительной государственной премии в планах, я думаю, нет», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее сообщалось, что за медали на Олимпиаде в Пекине Большунов получит более 16 миллионов рублей.

Спортсмен на турнире выиграл пять медалей: три золотых в скиатлоне, марафоне и мужской эстафете, серебро в классической «разделке», бронзу в командном спринте.