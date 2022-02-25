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Сегодня, 16:15

Лыжница Степанова показала награждение Непряевой и Бекишевой с флагом и гимном на чемпионате мира в Лагне

Лыжница Степанова показала награждение россиянок с флагом и гимном на ЧМ в Лагне
Виктория Кравченко

Российская лыжница Вероника Степанова показала награждение Дарьи Непряевой и Елизаветы Бекишевой с российским флагом и гимном на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Лигне (Норвегия).

Непряева завоевала золото в гонке с раздельным стартом на 5 километров классическим стилем, Бекишева взяла серебро.

Степанова ранее выиграла бронзовую медаль в классической гонке на 10 км с раздельным стартом U23.

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Наталья Непряева
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