Лыжница Степанова показала награждение Непряевой и Бекишевой с флагом и гимном на чемпионате мира в Лагне

Лыжница Степанова показала награждение россиянок с флагом и гимном на ЧМ в Лагне

Российская лыжница Вероника Степанова показала награждение Дарьи Непряевой и Елизаветы Бекишевой с российским флагом и гимном на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Лигне (Норвегия).

Непряева завоевала золото в гонке с раздельным стартом на 5 километров классическим стилем, Бекишева взяла серебро.

Степанова ранее выиграла бронзовую медаль в классической гонке на 10 км с раздельным стартом U23.