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Сегодня, 00:36

Жена Большунова устроила сюрприз мужу по приезде домой

Сергей Разин
корреспондент
Александр Большунов.
Фото Instagram

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал новый пост в Instagram.

25-летний спортсмен по возвращении домой показал, как его супруга Анна украсила квартиру в честь приезда мужа из Пекина.

Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым. Также Большунов выиграл серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.

Александр Большунов
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