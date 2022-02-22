Жена Большунова устроила сюрприз мужу по приезде домой

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал новый пост в Instagram.

25-летний спортсмен по возвращении домой показал, как его супруга Анна украсила квартиру в честь приезда мужа из Пекина.

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым. Также Большунов выиграл серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте вместе с Александром Терентьевым.