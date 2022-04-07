«В Пекине нам повезло, что погода стояла сложная, это для русских хорошо». Вяльбе вспомнила особенности Олимпиады-2022

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью президента Федерации лыжных гонок России, главного тренера нашей сборной Елены Вяльбе.

Она рассказала о состоянии Юлии Ступак после провала в скиатлоне и об условиях, в которых пришлось соревноваться на Играх-2022.



— Ступак после неудачи в скиатлоне на эмоциях бросила фразу о завершении карьеры — а потом стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Что нужно сказать спортсмену, когда он находится в таком подавленном психологическом состоянии? — вопрос Вяльбе.

— В первую очередь не нужно сразу лезть к нему, следует переждать какое-то время. Вечером после первой гонки на Играх я звонила и разговаривала с Юлей. На самом деле крайне редко ругаюсь из-за результата: когда что-то не получилось, то не считаю правильным давить и гнобить человека. Тем более знаю, как Юля весь этот цикл тренировалась. У нее очень большое желание и стремление. Может, не до конца отошла от коронавируса. С одной стороны, ей нужно было это адекватно воспринять. С другой — возникло понимание неудовлетворительного результата.

— Выиграть олимпийское золото после болезни и при отсутствии сил — вдвойне ценно?

— Думаю, что это очень круто. Подвиг. Когда у спортсмена хорошая форма, вирус легче пристает.

— То есть если ты заболеваешь на пике формы, то после болезни он стремительно проникает в легкие.

— Слава богу, что мы не такие слабые, чтобы долго восстанавливаться. Но в Пекине нам повезло, что погода стояла сложная, это для русских хорошо.

— Чем хуже, тем лучше?

— Мы любим холод, ветер. В мужскую эстафету шел снег — спасибо большое нашим смазчикам, что хорошо сработали.