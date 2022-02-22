Йоханнес Клебо: «Решение сократить марафон принимала FIS и больше никто»
Клебо прокомментировал информацию о том, что дистанцию марафона на Олимпиаде сократили по его просьбе
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что он не предлагал сократить дистанцию марафона на Олимпиаде в Пекине.
В СМИ была информация, что дистанцию сократили по просьбе норвежского лыжника.
«Я даже не был у стадиона, когда приняли это решение. Я не хотел стартовать, но потом ситуация изменилась, поэтому я решил выйти на старт.
Это решение принимал FIS и больше никто. Возможно, Эйрик Мюр Носсум (тренер сборной Норвегии) и другие главы команд что-то предлагали, я не знаю», — цитирует Клебо NRK.
Дистанция гонки была сокращена из-за тяжелых погодных условий, а ее начало перенесли на час. Клебо по ходу гонки сошел с дистанции. Победу одержал россиянин Александр Большунов.
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