Йоханнес Клебо: «Решение сократить марафон принимала FIS и больше никто»

Клебо прокомментировал информацию о том, что дистанцию марафона на Олимпиаде сократили по его просьбе

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что он не предлагал сократить дистанцию марафона на Олимпиаде в Пекине.

В СМИ была информация, что дистанцию сократили по просьбе норвежского лыжника.

«Я даже не был у стадиона, когда приняли это решение. Я не хотел стартовать, но потом ситуация изменилась, поэтому я решил выйти на старт.

Это решение принимал FIS и больше никто. Возможно, Эйрик Мюр Носсум (тренер сборной Норвегии) и другие главы команд что-то предлагали, я не знаю», — цитирует Клебо NRK.

Дистанция гонки была сокращена из-за тяжелых погодных условий, а ее начало перенесли на час. Клебо по ходу гонки сошел с дистанции. Победу одержал россиянин Александр Большунов.