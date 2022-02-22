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Сегодня, 10:14

Йоханнес Клебо: «Решение сократить марафон принимала FIS и больше никто»

Клебо прокомментировал информацию о том, что дистанцию марафона на Олимпиаде сократили по его просьбе
Виктория Кравченко

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что он не предлагал сократить дистанцию марафона на Олимпиаде в Пекине.

В СМИ была информация, что дистанцию сократили по просьбе норвежского лыжника.

«Я даже не был у стадиона, когда приняли это решение. Я не хотел стартовать, но потом ситуация изменилась, поэтому я решил выйти на старт.

Это решение принимал FIS и больше никто. Возможно, Эйрик Мюр Носсум (тренер сборной Норвегии) и другие главы команд что-то предлагали, я не знаю», — цитирует Клебо NRK.

Дистанция гонки была сокращена из-за тяжелых погодных условий, а ее начало перенесли на час. Клебо по ходу гонки сошел с дистанции. Победу одержал россиянин Александр Большунов.

Источник: https://www.nrk.no/sport/slar-tilbake-mot-russisk-klaebo-pastand_-_-definitivt-ikke-resultat-av-norsk-press-1.15863654
Йоханнес Клебо
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